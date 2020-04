Wiemy, jakie gry znikną z biblioteki Xbox Game Pass w kwietniu

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Windows Central, w kwietniu kilka produkcji zniknie z biblioteki dostępnej dla posiadaczy subskrypcji Xbox Game Pass. Oczywiście, nie zmieni to faktu, że wciąż oferta usługi jest naprawdę mocna – zwłaszcza, że aktualnie możecie ograć chociażby Ori and the Will of the Wisps czy The Surge 2. Niemniej jednak, poznaliśmy listę tytułów, z którymi warto zapoznać się możliwie jak najszybciej, jeśli mieliście to w planach. Poniżej znajdziecie pełną listę gier.

Gry, które w kwietniu znikną z Xbox Game Pass na konsole

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

MX vs ATV Reflex

Prey

Samurai Shodown II

The Book of Unwritten Tales 2

Gry, które w kwietniu znikną z Xbox Game Pass na PC

FEZ

Into The Breach

Prey

Valkyria Chronicles

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis