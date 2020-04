Pokemon GO pozwoli brać udział w rajdach z domu

News

Maria Wawrzyniak ,

Pokemon GO to gra, która powstała z myślą o promowaniu zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do częstszych i dłuższych spacerów przede wszystkim tych, którzy niespecjalnie mają na to ochotę. Teraz jednak, biorąc pod uwagę zaistniałą na całym świecie sytuację oraz wielką akcję #zostańwdomu, ciężko mówić o wychodzeniu z mieszkania czy aktywnym spędzaniu czasu na powietrzu – na całe szczęście twórcy ze studia Niantic postanowili nieco wspomóc graczy, którzy pomimo okoliczności chcą pozostać aktywni w grze Pokemon GO. Z pomocą przychodzą bowiem stosowne zmiany. Wczoraj na przykład na oficjalnym blogu pojawiła się wiadomość o podwojeniu dozwolonego dystansu od danego Gyma. Co ciekawe, dostosowano również Adventure Sync, które teraz będzie znacznie lepiej śledzić naszą aktywność – możemy więc biegać na bieżni czy jeździć na rowerze stacjonarnym i wszystko zostanie wliczone do pokonanego dystansu tygodniowo w grze. Twórcy zaznaczają, że liczą się nawet takie drobnostki, jak sprzątanie.

Najciekawsze jest chyba jednak to, że – jak donosi serwis Polygon – już niedługo będziemy mogli uczestniczyć w rajdach z innymi graczami bezpośrednio z własnego domu. Deweloperzy postanowili ulepszyć funkcje sieciowe w grze tak, aby umożliwić graczom zabawę z innymi bez konieczności wychodzenia na dwór. Zainteresowanych zapraszamy również na oficjalną stronę firmy Niantic, gdzie znajdziecie podsumowanie zmian wprowadzonych w ramach walki z pandemią COVID-19.

