Nawet jeśli jak dotąd odpowiedzialne za zapowiedzianą w minionym roku grę Elden Ring firmy Bandai Namco i From Software nie zdecydowały się poruszyć tematu, to okazuje się, że całkiem sporo są o niej w stanie powiedzieć branżowi insiderzy. Prym w tej kwestii wiedzie użytkownik forum ResetEra znany jako Omnipotent. Ten w najnowszym wpisie postanowił wyjaśnić, jakie korzyści dla samej gry przynosi udział w projekcie twórcy cyklu Pieśń Lodu i Ognia, George’a R.R. Martina.

Według informacji ujawnionych przy okazji najnowszego wpisu świat wykreowany na potrzeby Elden Ring będzie nie tylko największy ze wszystkich, jakie do tej pory stworzyło From Software, ale przy tym wielowarstwowy i majestatyczny. Zdaniem forumowicza tytuł będzie absolutnym spełnieniem marzeń dla fanów japońskiego studia i serii Gra o Tron, gdyż poza toną zawartości wprowadzi niespotykane dotąd formy narracji, zarówno tej prowadzącej nas bezpośrednio przez uniwersum gry, jak i takiej, która nie narzuca się wprost, ale sieje w naszych głowach pewien niepokój.



Omnipotent przekonuje, że chociaż Martin jest autorem historii świata gry i z samą narracją nie ma wiele wspólnego, to tę zbudowano na przygotowanym przez niego materiale źródłowym, który From Software mogło interpretować w dowolny sposób. Tym samym Elden Ring mocniej zaakcentuje obecne w dotychczasowych grach studia wątki polityczne, ale też zwróci uwagę na prawdziwą naturę problemu, którą jest zniszczenie tytułowego Elden Ring.



Pierścień dla świata gry będzie tym, czym dla naszej planety widziany w nocy Księżyc. Jego zniknięcie nie przywiedzie ze sobą natychmiastowej zagłady, ale za to powolnie wdzierającą się katastrofę. Jednocześnie nasze poczynania w grze mają nosić znamiona prawdziwej przygody w fantastycznym świecie – poznamy większą liczbę bohaterów niezależnych, a historia będzie nieco bliższa kierowanej przez nas postaci. Jednak wszystko to poprowadzi nas wprost do nieuchronnej klęski. Zarówno dla świata gry, jak i protagonisty Elden Ring.



Oczywiście do wszystkich zaprezentowanych tu doniesień należy podchodzić z odpowiednim dystansem, którego zabrakło użytkownikom cytowanego forum. Ich zdaniem gra z jednej strony jest Magnum Opus japońskiej ekipy, a z drugiej absolutnie bez szans na debiut w tym roku w nakreślonym tu kształcie.



Jak będzie? Przekonamy się, gdy wydawca postanowi rzucić nieco światła na przygotowania do premiery. Zgodnie z pierwotnym komunikatem Elden Ring zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

