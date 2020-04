News

LM ,

Call of Duty: Warzone zadebiutowało w marcu na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Co może łączyć sieciową strzelankę, popularną markę i darmowy dostęp? Plaga oszustów.

Nie od dziś wiadomo, że liczba oszustów w grach sieciowych jest wprost proporcjonalna do zainteresowania, jakim tytuł cieszy się wśród pecetowych graczy. Gdy Activision pochwaliło się niedawno, że w bezpłatny poboczny moduł Call of Duty: Modern Warfare – Warzone – zagrało już przeszło 30 milionów osób, pewne było, że niemal na każdym kroku miłośnicy tytułu potykają się o rozmaite indywidua.



Okazuje się, że osób próbujących zepsuć zabawę jest sporo i nawet jeśli Infinity Ward do tej pory rozdało już ponad 50 tysięcy banów, to kampania przeciwko cheaterom dopiero się rozpoczyna. W najnowszym komunikacie przedstawiciele studia poinformowali, że nie składają broni, bacznie obserwują wszystkie podejrzane działania i pracują nad poprawkami interfejsu, które pomogą w szybszy sposób zgłaszać wszelkie niskie zagrywki.



Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=0E44DClsX5Q

