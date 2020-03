W sklepie GOG.com wystartowała kolejna tygodniowa wyprzedaż z niezłymi tytułami

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie GOG.com wystartowała wczoraj tygodniowa wyprzedaż, która potrwa do 6 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego. Macie więc trochę czasu, aby zgarnąć w promocyjnych cenach takie tytuły, jak Ancestors Legacy, Darkest Dungeon czy Serial Cleaner. Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty z tygodniowej wyprzedaży. Zainteresowanych odsyłamy oczywiście do oficjalnej strony promocji, gdzie znajdą pełną listę gier objętych promocją.

Ancestors Legacy – 42.49 złotych (przecenione z 124.99 złotych)

Serial Cleaner – 10.79 złotych (przecenione z 53.99 złotych)

Forager – 53.99 złotych (przecenione z 71.99 złotych)

FAR: Lone Sails – 27.09 złotych (przecenione z 53.99 złotych)

INSIDE – 27.59 złotych (przecenione z 81.19 złotych)

LIMBO – 9.29 złotych (przecenione z 40.59 złotych)

Darkest Dungeon – 27.09 złotych (przecenione z 89.99 złotych)

Torchlight – 10.59 złotych (przecenione z 34.99 złotych)

Torchlight II – 37.49 złotych (przecenione z 74.99 złotych)

Bastion – 10.99 złotych (przecenione z 54.99 złotych)

Deponia – 4.29 złotych (przecenione z 42.69 złotych)

Seven: Enhanced Edition – 31.29 złotych (przecenione z 124.99 złotych)

