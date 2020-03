Poznaliśmy ostateczną datę premiery gry Minecraft Dungeons

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym profilu gry Minecraft Dungeons na Twitterze pojawiła się dzisiaj wiadomość, w której Microsoft postanowił ogłosić dokładną (i miejmy nadzieję, ostateczną) datę premiery produkcji – tytuł zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch 26 maja bieżącego roku. Mamy w tym przypadku do czynienia z niewielkim opóźnieniem, bowiem wydawca jeszcze w listopadzie zeszłego roku zapewniał, że Minecraft Dungeons doczeka się premiery w kwietniu bieżącego roku. Przypomnijmy, że mowa o przygodowej grze akcji będącej spin-offem popularnego Minecrafta. Gracz przeniesie się do fantastycznego świata, gdzie złoczyńca znany jako Arch-Illager oraz jego armia planują zaatakować wioskę głównych bohaterów. Tym nie pozostaje więc nic innego, jak zapobiec katastrofie i pokrzyżować plany wrogowi. Kilka dni temu informowaliśmy Was o 45-minutowym nagraniu skupiającym się na eksploracji świata, gdzie przemierzamy półotwarte lokacje połączone swoistymi przełączeniami, a także mechanice walki oraz zarządzaniu ekwipunkiem.

