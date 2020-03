Plotka: Nintendo zamierza uczcić 35. rocznicę istnienia marki Mario nowymi grami oraz remasterami kultowych hitów

News

Maria Wawrzyniak ,

W tym roku obchodzimy już 35 (trzydziestą piątą!) rocznicę serii Super Mario i, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Nintendo ma w planach huczne świętowanie. Jak donoszą bowiem serwisy Eurogamer, Video Games Chronicle oraz Gematsu (my podajemy z kolei za serwisem Engadget), japoński gigant planuje zorganizować sporo nowości dla fanów marki. Firma miała w planach ogłoszenie obchodów 35-lecia podczas tegorocznej edycji targów E3, jednak z oczywistych powodów to po prostu się nie stanie. Według dziennikarzy serwisu Eurogamer remasterów na konsolę Nintendo Switch doczekają się: Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 2 oraz Super Mario Sunshine i Super Mario 64. Co ciekawe, zarówno według wspomnianej strony, jak i według VGC, Nintendo ma w planach jeszcze premiery aż kilkunastu innych gier z serii Mario jeszcze w tym roku!

Oczywiście, podkreślamy – wszystkie powyższe informacje należy traktować jako plotkę. Nie zostały one w żaden sposób potwierdzone, a Nintendo oczywiście odmówiło skomentowania tych spekulacji, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na jakiekolwiek zapowiedzi czy oficjalne komunikaty. Wątpliwe jest jednak, aby firma w ogóle nie obchodziła rocznicy marki. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że poprzednia rocznica poskutkowała wydaniem pierwszego Super Mario Maker.

