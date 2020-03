Microsoft zaprezentowało kwietniową ofertę Games with Gold

News

Maria Wawrzyniak ,

Poznaliśmy pełną ofertę Games with Gold na kwiecień tego roku dla posiadaczy abonamentu Xbox Live Gold na konsolach Xbox One oraz Xbox 360.

Zgodnie z tradycją, poznaliśmy ofertę gier, które trafią do posiadaczy subskrypcji Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. Przypomnijmy, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Co miesiąc otrzymujemy również zestaw gier, które za darmo możemy dodać do swojej biblioteki. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

Project CARS 2 – od 1 do 30 kwietnia na konsoli Xbox One

Knights of Pen and Paper Bundle – od 16 kwietnia do 15 maja na konsoli Xbox One

Fable Anniversary – od 1 do 15 kwietnia na konsolach Xbox One oraz Xbox 360

Toybox Turbos – od 16 do 30 kwietnia na konsolach Xbox One oraz Xbox 360

