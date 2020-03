Legendarny (i prawie 50-letni!) Pong powraca... pod postacią gry RPG

News

Maria Wawrzyniak ,

Komercyjna wersja Ponga zadebiutowała jeszcze w 1972 roku – mowa więc o serii, która była jednym z pierwszych poważnych i spektakularnych sukcesów raczkującej wówczas branży gier. Dzisiaj natomiast zapowiedziano, zupełnie niespodziewanie, nową odsłonę legendarnej (prawie pięćdziesięcioletniej) serii, tyle że tym razem wcale nie będziemy mieć do czynienia z klasycznym Pongiem, tylko… z produkcją z gatunku RPG pod tytułem PONG Quest. Na oficjalnej stronie internetowej firmy Atari pojawiła się zapowiedź, gdzie możemy przeczytać, że tytuł zadebiutuje na komputerach osobistych w sklepie Steam, a także na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Sugerowana cena to 14,99 dolarów, czyli około 60 złotych. Na ten moment nie znamy daty premiery. Poniżej znajdziecie garść szczegółów na temat gry oraz jej zwiastun.

https://youtu.be/8u7_XvgcomU

PONG Quest pozwoli nam kierować drużyną dzielnych… paletek do Ponga. Będziemy przemierzać podziemia, garściami czerpiące z wielu kultowych hitów Atari z lat 70. oraz 80., a także walczyć z przeciwnikami przy wykorzystaniu pełnoprawnego systemu walki. Co więcej, prócz kampanii fabularnej gra zaoferuje nam możliwość gry wieloosobowej z maksymalnie trzema innymi graczami – w trybie multiplayer będziemy mogli dostosowywać wygląd swojego bohatera. Rozgrywane pojedynki urozmaici mnóstwo zdolności specjalnych czy power-up’ów. Za powstanie PONG Quest odpowiada wspomniana już firma Atari oraz niewielkie (dwuosobowe) brytyjskie studio Chequered Ink, które specjalizuje się przede wszystkim w grach mobilnych. I choć na pierwszy rzut oka nie wygląda to nawet szczególnie źle, tak wszyscy wiemy, jak może się to skończyć.

