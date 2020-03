Horizon Zero Dawn otrzyma własną serię komiksów

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli należycie do osób, które cierpliwie czekają na kontynuację bestsellerowego Horizon: Zero Dawn, a także premierę gry na komputerach osobistych, mamy dla Was dobrą wiadomość. To czekanie postanowiło Wam bowiem umilić Titan Comics, które zapowiedziało oficjalną serię komiksów dedykowanych grze studia Guerrilla Games. Wydarzenia w komiksie mają toczyć się po głównym wątku fabularnym produkcji, a w pracach nad projektem weźmie udział między innymi Anne Toole, jedna ze scenarzystek Horizon: Zero Dawn oraz Ann Maulina, która zajmie się rysunkami. Głównym celem serii komiksów najprawdopodobniej jest więc swego rodzaju wprowadzenie w opowieści z kontynuacji gry, czyli Horizon: Zero Dawn 2. Co ciekawe, główną bohaterką komiksów wcale nie będzie Aloy – historia skupi się zamiast tego na Talanahie, która będzie musiała poradzić sobie z tajemniczym zagrożeniem będącym nową rasą zabójczych maszyn.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis