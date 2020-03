Popkultura

Tym razem ciekawostka, która z pewnością ucieszy fanów serii Rick & Morty. Nawet jeśli Adult Swim nie podało jeszcze oficjalnej daty premiery drugiej części czwartego sezonu serialu, to i tak postanowiło umilić nam oczekiwanie. Na serwisie YouTube opublikowano krótki i zarazem niekanoniczny odcinek serii, w którym Rick & Morty występują w rolach samuraja i szoguna. Całość oczywiście łączy specyficzny klimat serialu z motywami feudalnej Japonii, a głosu bohaterom użyczyli aktorzy Yohei Tadano oraz Keisuke Chiba, którzy standardowo dubbingują ich w japońskiej edycji animacji.



Na tę chwilę w sieci pojawiło się jedynie kilka odcinków z długo wyczekiwanego czwartego sezonu serii, które możecie oglądać m.in. za pośrednictwem platformy streamingowej Netflix. Ostatecznie lepsze to niż nic, tym bardziej że przez pewien czas nie było gwarancji, iż seria doczeka się jakiegokolwiek rozwinięcia. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał, a gdy pojawią się doniesienia dotyczące kontynuacji czwartego sezonu, to z pewnością się o tym dowiecie.



Sam skrycie liczę, że twórcy uraczą nas kontynuacją wątku Złego Morty’ego.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=BSF5yoD-vC4&feature=emb_logo

