Mount & Blade II: Bannerlord zadebiutowało dzisiaj we wczesnym dostępie

Maria Wawrzyniak

Fani serii Mount & Blade mają powody do zadowolenia – po prawie siedmiu latach od zapowiedzi na rynku zadebiutowało wreszcie Mount & Blade II: Bannerlord.

Jeśli odeślemy Was do naszej wiadomości informującej o pierwszej zapowiedzi gry Mount & Blade II: Bannerlord, możecie był całkiem zdziwieni, że minęło od niej już tyle czasu. Precyzując, prawie siedem lat. Fani czekali więc naprawdę długo, ale ostatecznie się doczekali. Dzisiaj bowiem odbyła się premiera wspomnianej produkcji w fazie wczesnego dostępu. Choć pierwotnie miało to nastąpić jutro, czyli 31 marca, około tydzień temu studio TaleWorlds zapowiedziało, iż w Bannerlord zagramy jednak dzień wcześniej. Jeśli więc zdecydujecie się na zakup tytułu, otrzymacie kampanię fabularną oraz możliwość rozgrywania pojedynczych starć z własnymi zasadami. W kwestii rozgrywki wieloosobowej z innymi, otrzymujemy cztery tryby: Kapitan, Oblężenie, Potyczka oraz Drużynowy Deathmatch.

Produkcja kosztuje 179,99 zł, aczkolwiek przez najbliższe dwa tygodnie zainteresowani mogą sięgnąć po nią w promocyjnej cenie 161,99 złotych. A jeśli posiadacie jakikolwiek inny tytuł z serii w swojej bibliotece, Mount & Blade II: Bannerlord możecie kupić już za 143,99 zł. A jeżeli już gracie – koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wrażenia!

