Aktor użyczający głosu Bayekowi z Assassin's Creed Origins, założył Silver Rain Games – własne studio deweloperskie

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu powstało nowe studio deweloperskie – Silver Rain Games. Zespół został założony przez Abubakara Salima, którego większość wprawdzie nie będzie kojarzyć z imienia oraz nazwiska, ale z głosu już jak najbardziej, bowiem Salim użyczył go głównemu bohaterowi gry Assassin’s Creed: Origins, czyli naszemu ulubionemu Bayekowi z Siwy. Na ten moment wiemy, że studio ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i rozpoczęło już pracę nad tajemniczym projektem – tajemniczym, ponieważ na chwilę obecną nie wiemy o nim absolutnie niczego. Z oficjalnej strony zespołu możemy jedynie dowiedzieć się, iż zamierza on skupić się na możliwie jak najbardziej interesującej narracji w grach. Co to znaczy? Ciężko powiedzieć. Jedno jest (prawie) pewne – Abubakar Salim po raz kolejny może użyczyć swojego głosu, tym razem w tajemniczej grze własnego studia.

