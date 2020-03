Zapowiedziano czwarty sezon serialu Castlevania na Netfliksie

Popkultura

Nie minął nawet pełny miesiąc od premiery trzeciego sezonu serialu Castlevania na platformie streamingowej Netflix, jednak twórcy w żadnym wypadku nie zamierzają zwalniać tempa. Na jednym z oficjalnych kont serwisu na Twitterze pojawiła się wczoraj zajawka, gdzie informację podano wyraźnie, bez żadnego owijania w bawełnę: sezon czwarty Castlevanii nadchodzi. Niestety, jeśli mieliście nadzieję na jakiekolwiek inne szczegóły, to musimy Was zmartwić, bowiem poza krótką – nietrwającą nawet pełnych pięciu sekund – zapowiedzią, twórcy zdecydowali się nie ujawniać absolutnie niczego. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że na poprzedni sezon fani serialu czekali prawie dwa lata, możemy założyć, że nieprędko zobaczymy na Netfliksie nowe odcinki. Co nie zmienia faktu, że w końcu je zobaczymy!

