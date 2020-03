News

Kanadyjskie studio zamierza zaprezentować nam najlepszą wizję globalnego konfliktu w historii wojennych strzelanek. Beyond The Wire ukaże się jeszcze w tym roku we Wczesnym Dostępie Steam.

Wygląda na to, że sukces wydanego w 2016 roku Battlefield 1 skierował uwagę deweloperów na wciąż atrakcyjny, a przy tym niewyeksploatowany temat I wojny światowej. Offworld Industries, ekipa odpowiedzialna za strzelankę Squad, postanowiła wesprzeć projekt niezależnego kanadyjskiego studia Redstone Interactive – Beyond The Wire.



Tytuł ma zaoferować nam najlepszą jak dotąd wizję I wojny światowej w grach wideo. Twórcy skupiają się teraz na dowiezieniu gry do katalogu Steam Early Access, gdzie otrzymamy rozgrywkę dla maksymalnie 100 graczy, kilka trybów rozgrywki, trzy grywalne frakcje – Amerykanów, Niemców i Francuzów oraz trzy rozległe mapy: Bitwa pod Passchendaele, Bitwa nad Sommą oraz Las Argoński.



Jak wcześniej wspomniałem, Beyond The Wire zadebiutuje jeszcze w tym roku, ale na debiut pełnej wersji możemy czekać nawet do 2022 roku. Ekipa szykuje sporo zawartości dla finalnej wersji, ale też obiecuje pieczołowicie zaprojektowany system walki wręcz w okopach. Cóż, śmiałe deklaracje a może następca BF1? Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.

