Jeśli po cichu tęsknicie za czasami, w których nad kolejnymi grami z uniwersum Star War pieczę sprawowało LucasArts, to mamy dla Was ciekawostkę. W minionych dniach w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej screenów, prezentujących ujęcia z rozgrywki w skasowanym przed laty Star Wars 1313. Na grafikach możemy zobaczyć łowcę nagród oraz tytułowy 1313 poziom planety Coruscant. Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie teraz obrazki trafiają na serwery, ale raczej nie mamy co liczyć, że zgniecione przez korporacyjną machinę Star Wars 1313 może powrócić do wydawniczych planów.



Star Wars 1313 miało zaprezentować nam znacznie mroczniejszą stronę marki Star Wars, gdzie jako łowca nagród poznajemy podziemia planety-metropolii i zamieszkujący je półświatek. Całość na silniku graficznym Unreal Engine 3 z myślą o PC i konsolach siódmej generacji. Ostatecznie już w toku procesu deweloperskiego Disney wchłonął struktury marki Star Wars, zamknął LucasArts, wyrzucił do kosza rzeczoną produkcję i oddał markę w ręce Electronic Arts.



Czekaliście na Star Wars 1313? Liczycie, że EA pokusi się o przygotowanie gry w podobnym klimacie?

