Przedstawiciele formy Sony postanowili odnieść się do pojawiających się w sieci zapytań o wpływ pandemii na tegoroczny kalendarz wydawniczy. Okazuje się, że na tę chwilę miłośnicy konsol PlayStation 4 nie mają powodów do niepokoju – w oficjalny komunikacie Sony przyznało, że bacznie przygląda się sytuacji, ale środki podjęte przez poszczególne studia są w pełni wystarczające, by zaplanowane na nadchodzące miesiące gry, ukazały się w terminie. Jednocześnie Sony przypomina, że w tej materii absolutnym priorytetem jest zdrowie pracowników, co pozostawia lekko uchyloną furtkę dla ewentualnej obsuwy, ale oczywiste jest, że japoński gigant chce trzymać się pierwotnego harmonogramu.



Informacje istotne, szczególnie że doprawdy jest na co czekać, a nie ma gwarancji, że wszystkie nieprzewidziane okoliczności znikną z dnia na dzień. Fani PS4 mogą szykować się na debiut nie tylko Final Fantasy VII Remake (10 kwietnia), ale równie, jeśli nie bardziej wyczekiwanych gier The Last of Us: Part 2 (29 maja) i Ghost of Tsushima (26 czerwca).

