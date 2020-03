News

LM ,

Jeśli zaliczacie się do grona wiernych kibiców naszej reprezentacji w piłkę nożną, to zapewne zainteresuje Was zbliżające się spotkanie z Finlandią. Te oczywiście z rzeczywistej murawy przeniesiono na tę wirtualną – około godziny 19:00 rozpocznie się specjalny stream, podczas którego Krystian Bielik i Krzysztof Piątek zmierzą się z reprezentantami Finlandii (Pyry Soiri, Glen Kamara) w grze FIFA 20. Szykują się dwa towarzyskie spotkania w formule 1v1. Po dodatkowe konkrety odsyłamy na facebookowy profil Łączy nas piłka.



Rozgrywki piłkarzy w FIFA 20 to oczywiście niejedyna z odpowiedzi środowiska sportowego na panującą obecnie pandemię. Z wiadomych przyczyn na grunt wirtualny przenieśli się także kierowcy Formuły 1, którzy wraz z topowymi profesjonalnymi graczami F1 2019 postanowili zapewnić fanom nieco rozrywki. Cóż, na dłuższą metę przyda się każdy impuls, który pozwoli nam nawet na chwilę oderwać się od ponurego nastroju.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że miłośnicy PlayStation 4 i Xboksa One mogą przez niemal miesiąc bawić się z F1 2019 bez dodatkowych opłat. Podobnych ofert jest całkiem sporo, a wszystkie z nich zebraliśmy tutaj - Darmowe egzemplarze i weekendy z grami na PC, PlayStation 4, Xbox One. Zostań w domu i wygraj z wirusem.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl