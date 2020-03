News

LM ,

Jak wiemy od jakiegoś czasu, wydana oryginalnie jeszcze w 2006 roku gra Dwarf Fortress powoli zmierza na serwery platformy Steam. Twórcy wciąż są dalecy od wyznaczenia oficjalnej daty premiery na platformie Valve, ale chwalą się za to nowinkami, które uświadczymy w steamowej wersji. W najnowszym wpisie na stronie gry, Tarn Adams, zaprezentował nam liczne nowinki w oprawie wizualnej, których doczekamy się w ulepszonej wersji gry. Oczywiście wciąż jest to bardzo uproszczone ujęcie fantastycznego świata, ale w porównaniu do siedmiobitowej oprawy oryginału, możemy odnotować znaczący postęp.



W przywołanym już wpisie Bay 12 Games przekonuje, że nowa wersja Dwarf Fortress wyraźnie zaakcentuje ukształtowanie terenu, a także wszystkie elementy siatki reprezentujące surowce czy przeszkody. Całość na pierwszy rzut oka wygląda jak nieco wygładzona Tibia, ale łatwo zauważyć znaczące różnice. Wszystko to, by zachęcić do zabawy jak największe grono fanów RPG, którzy raczej nie byli skłonni przebijać się przez enigmatyczną oprawę wizualną pierwowzoru.



Dwarf Fortress to gra z otwartym światem ze szczególnym naciskiem na budowanie bazy i elementy zaczerpnięte z gatunku RPG. Wydanie na Steam najwidoczniej ma się nieźle, ale twórcy przekonują, że czas jest względny, więc daty premiery nie podadzą.

