XCOM, Borderlands, Bioshock... Hity 2K Games wędrują na Switcha!

2K Games zapowiedziało premiery gier z serii XCOM, Borderlands i Bioshock na Nintendo Switch. Ich debiut wyznaczony jest na 29 maja. Tego dnia na konsoli japońskiego giganta zjawią się: XCOM 2 Collection (zawiera podstawową wersję gry, cztery DLC i dodatek War of the Chosen), Borderlands Legendary Collection (Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel) oraz BioShock Remastered (BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition). Przybycie wszystkich wymienionych produkcji na Switcha zapowiada poniższe wideo.

Na Switchu 29 maja będzie naprawdę wypakowany po brzegi premierami. Tego samego dnia na platformę Nintendo trafi bowiem Xenoblades Chronicles: Definitive Edition.

