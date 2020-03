News

Okazuje się, że japońskie PlatinumGames już niebawem zwieńczy serię czterech wielkich zapowiedzi, które spływają do nas regularnie w ostatnich tygodniach. Na oficjalnym twitterowym kanale studia pojawiła się informacja, iż w najbliższą środę – 1 kwietnia – poznamy czwartą, ostatnią i zarazem największą niespodziankę dla fanów PlatinumGames. Oczywiście data dosyć niefortunna, z uwagi na zwyczajowy zalew fake newsów towarzyszący prima aprilis, ale możemy być przekonani, że Japończycy śmieszkować nie będą – ostatecznie, jeśli nie weźmiecie zapowiedzi na poważnie w środę, to w czwartek już nie będziecie mieć wątpliwości.



Przypomnijmy, że zgodnie z niedawnymi zapowiedziami studia czwarta zapowiedź ma być najmilszą niespodzianką dla fanów ekipy. Bezpośrednich wskazówek nie mamy, ale wystarczy wspomnieć, że już 23 kwietnia seria NieR będzie świętować 10 rocznicę i błyskawicznie wyłania się wizja wielkiej zapowiedzi. Czy tak właśnie będzie? Przekonamy się już niebawem. Do tej pory w ramach serii Platinum 4 firma zapowiedziała już zremasterowane wydanie The Wonderful 101, nowy oddział w Tokio oraz grę Project GG.



Tymczasem warto zwracać uwagę na nowinki pojawiające się właśnie 1 kwietnia, gdyż niejednokrotnie przekonywaliśmy się, że wiele prezentowanych w formie żartu gier później trafiło na rynek.

