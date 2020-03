News

Ciekawe doniesienia dla wszystkich miłośników serii Mortal Kombat. Okazuje się, że najnowsza wiadomość prasowa poświęcona Mortal Kombat 11 potwierdza publikowane jeszcze w kwietniu minionego roku przecieki związane z nadchodzącymi DLC do bijatyki. Mowa tu o postaci Asha Williamsa, którego gracze odnaleźli w plikach gry, a który znalazł się na liście znaków towarowych podpiętych do wspomnianej prasówki. Jednym słowem, już niebawem na serwerach Mortal Kombat 11 może pojawić się główny bohater filmu Armia Ciemności. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości grafikę.



Warto jednocześnie wspomnieć, że Mortal Kombat 11 nie będzie jedyną grą, w której pojawi się Ash Williams – postać pojawiła się już wcześniej w grze Dead by Daylight. Utrzymana w konwencji horroru komedia Armia Ciemności (Army of Darkness) trafiła do kin w 1992 roku. W rolę głównego bohatera wcielił się Amerykanin Bruce Campbell.



Mortal Kombat 11 dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

