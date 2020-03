Popkultura

Już niebawem abonenci Netflix stracą możliwość obejrzenia przeszło 50 pozycji z bieżącej oferty. Co warto zobaczyć przed końcem marca?

Kolejny miesiąc i nowa porcja zmian w ofercie platformy streamingowej Netflix. Ponownie użytkownicy usługi powitają nowe propozycje, ale też pożegnają się z kilkudziesięcioma zewnętrznymi produkcjami. Oczywiście mowa tu jedynie o filmach i serialach na licencji, które to wraz z początkiem kwietnia wygasną.



Przed Wami lista przeszło 50 pozycji, które niebawem pożegnają platformę Netflix. Jeśli wciąż nie macie dosyć spędzania czasu przed telewizorem, to warto nadrobić zaległości, zanim przepadną na dłuższy czas. W międzyczasie warto jeszcze rzucić okiem na nachodzące premiery w usłudze. Co zniknie z Netflix w kwietniu?

Filmy i seriale, które znikają z oferty Netflix w kwietniu

Nastoletnia Maria Stuart, serial 29.03

Proud Mary, film 29.03

Gracz,film 29.03

Margarita with a Straw, film 29.03

Colkatay Columbus, film 30.03

Niesamowity Spider-Man, film 30.03

30 minut lub mniej, film 30.03

1000 lat po Ziemi, film 30.03

Bottom of the World, film 30.03

Covered: Alive in Asia - Live Concert 30.03

Chłopaki z sąsiedztwa, film 30.03

FirstBorn, film 31.03

Buddymoon, film 31.03

Mocne uderzenie, film 31.03

Na zawsze, film 31.03

Nie patrz w dół, film 31.03

The Undateables, serial 31.03

Stuart Malutki, film 31.03

The Bad Kids, film 31.03

The Great Interior Design Challenge, serial 31.03

Troja, film 31.03

Oto jest głowa zdrajcy, film 31.03

Sprawa Kramerów, film 31.03

Catching the Sun, film 31.03

Derren Brown: Infamous, film 31.03

Dancing Quietly, film 31.03

Fishpeople, film 31.03

Zmierzch, film 31.03

Krok do sławy, film 31.03

Gladiator, film (1992) 31.03

Iverson, film 31.03

Joe Cocker: Mad Dog with Soul, film 31.03

Sekretne okno, film 31.03

Cash Cab, serial 31.03

Eksperymenty Derrena Browna: Apokalipsa i strach, serial 31.03

Worst Cooks in America, serial 31.03

Ekipa z Essex, serial 31.03

Przerwana lekcja muzyki, film 31.03

Silicon Cowboys, film 31.03

Małolaty ninja wracają, film 31.03

Sztuka kradzieży Derrena Browna, film 31.03

Boski żigolo w Europie, film 31.03

Zła kobieta, film 31.03

Metro strachu, film 31.03

Te święta, film 31.03

Weiner, film 31.03

Podryw, film 31.03

Zatańcz ze mną, film 31.03

