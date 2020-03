Stay the Fuck Home to nowy bar internetowy, gdzie możesz napić się z innymi

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu otworzono Stay the Fuck Home – nowy bar internetowy, który jest owocem inicjatywy rosyjskiej agencji kreatywnej Shishki Collective.

Jeśli tęsknicie za swoimi znajomymi oraz wspólnymi pogawędkami w barze, rosyjska agencja kreatywna Shishki Collective postanowiła Wam w tej trudnej sytuacji pomóc. Otworzono Stay the Fuck Home, czyli nowy bar internetowy, gdzie możecie połączyć się – niezależnie od tego, skąd jesteście – z innymi ludźmi – przyjaciółmi lub zupełnie nieznajomymi osobami – i z własnym domowym piwem po prostu porozmawiać. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć na oficjalnej stronie przedsięwzięcia, gdzie zamieszczono również odnośniki do innych miejsc, które mogą okazać się w obecnej sytuacji wręcz zbawieniem. Ba, jak donosi magazyn Calvert Journal, przez pierwsze dwadzieścia cztery godziny od otwarcia baru Stay the Fuck Home, przewinęło się przez niego ponad 30 tysięcy osób.

Nie chcemy rezygnować z dobrej zabawy nawet, jeśli cały świat ma się zaraz zawalić. Właśnie dlatego otworzyliśmy bar Stay the Fuck Home, gdzie każdy może połączyć się z ważnymi osobami, jednocześnie się od nich izolując. (...) Choć granice się zamykają, my przyjmiemy wszystkich z każdego zakątka.

