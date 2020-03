Popkultura

LM ,

Włodarze platformy streamingowej Netflix podzielili się z nami finalnym zwiastunem zaplanowanego na kwiecień serialu animowanego Ghost in the Shell: SAC_2045. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami seria pojawi się na serwerach usługi dokładnie 23 kwietnia, ale już teraz znalazła się w ogniu krytyki. Nawet jeśli na przedpremierowych zwiastunach trudno uchwycić nowe podejście w pełnej krasie, to fanom oryginału nie podoba się przede wszystkim oprawa wizualna serialu.



W komentarzach pod materiałem często pojawiają się porównania do gry Fortnite, ale też opinie, iż takie ujęcie tematu nawet w najmniejszym stopniu nie odzwierciedla jego powagi. Wygląda na to, że kwiecień może być wyjątkowo burzliwy i nawet jeśli fani od początku byli nastawieni sceptycznie do całego projektu, to ich niechęć do Ghost in the Shell: SAC_2045 może się znacznie pogłębić. Cóż, z drugiej strony może okazać się, że negatywne komentarze były przedwczesne, a serial posiada głębię, której nie dało się uchwycić na pierwszy rzut oka.



Czekacie na Ghost in the Shell: SAC_2045? A może już na początku spisaliście projekt na straty?

Co nowego na Netflix w kwietniu? Oto lista pierwszych potwierdzonych premier.

https://www.youtube.com/watch?v=nOynebqdiCw

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl