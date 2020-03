Znamy specyfikacje PlayStation 5 i Xbox Series X - GramTV News

Wideo

Wbrew temu, co mogliście zobaczyć w memach, PlayStation 5 to nie tylko SSD. Co zaoferuje konsola nowej generacji firmy Sony? Koniecznie zobaczcie nowy odcinek gramTV News, z którego dowiecie się również więcej na temat Xbox Series X. Zbliżające się wielkimi krokami next-geny to oczywiście nie jedyny temat.

Call of Duty: Warzone doczekał się trybu solo, więc nie musimy już dołączać do trzyosobowej drużyny, by móc wziąć udział w rozgrywce. Ponadto warto dodać, że właśnie rozpoczął się Steam Game Festival, dzięki któremu możemy przetestować dema ponad 40 nadchodzących gier.

