Teamfight Tactics debiutuje na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS

Maria Wawrzyniak ,

Tak naprawdę mobilna wersja gry Teamfight Tactics już od ponad miesiąca znajdowała się w fazie beta-testów, w których trakcie była dostępna jedynie dla posiadaczy urządzeń z systemem Android. Wczoraj natomiast zarówno w sklepie Google Play, jak i w App Store pojawiła się pełna wersja produkcji pod tytułem Teamfight Tactics Mobile, w którą mogą już zagrać wszyscy zainteresowani. Twórcy zadbali przede wszystkim o to, aby gracze, którzy wcześniej poczynili postępy w Teamfight Tactics na pecetach, mogli przenieść cały swój ekwipunek oraz posiadane przedmioty – razem z postępem i osiągnięciami – do wersji mobilnej. Aby to zrobić, wystarczy po prostu zalogować się za pomocą swojego konta Riot Games. Wszystko działa w obie strony, dlatego każda rzecz, którą zakupimy czy zdobędziemy w wersji mobilnej, będzie dostępna również na pececie.

Wytłumaczono również, czym dokładnie różni się wersja mobilna od komputerowej. Wiemy już, że zestaw Teamfight Tactics: Galaktyki, który zadebiutował w grze tego samego dnia, co Teamfight Tactics Mobile, jest dostępny do zakupienia dla graczy korzystających z urządzeń mobilnych, jednak nie mają oni możliwości przejrzenia pełnej oferty sklepu. Ponadto zniesiono również punkty RP, które zastąpiła lokalna waluta mająca w przybliżeniu wynosić tyle, ile wartość RP w wersji na komputery osobiste. Riot Games umożliwiło również grę międzyplatformową, więc rozgrywka mobilna nie różni się zbytnio od pecetowej. Jeśli zaś chodzi o wymagania sprzętowe, dla korzystających z systemu iOS wymagane jest urządzenie z wersją iOS 9.0 lub nowszym, a użytkownicy Androida muszą posiadać więcej, niż 2 GB RAM-u razem z wersją systemu Android 7.0 lub nowszym, a także z Open GL w wersji 3 lub wyżej. Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji na oficjalną stronę Riot Games.

