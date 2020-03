News

Wyjątkowe okoliczności wymagają niecodziennych działań. W najnowszym wpisie na Facebooku prezes firmy Razer, Min-Laing Tan, poinformował, że w minionych dniach popularny producent peryferiów rozpoczął przygotowanie do produkcji maseczek ochronnych. Jedno z podstawowych narzędzi w dobie pandemii wirusa SARS-COV-2 powstanie w fabrykach Razera, a firma przekaże milion sztuk przedstawicielom władz, by wspomóc walkę z wirusem. Część z nich zostanie niemal natychmiast przekazanych do Singapuru, ale włodarze Razera zamierzają na bieżąco reagować na zapotrzebowanie i kontaktować się z władzami w rejonach najsilniej dotkniętych pandemią.



Jednocześnie Min-Laing Tan poinformował, że to pierwszy etap działań Razera przeciwko panującej pandemii, a firma jest skłonna podzielić się swoimi nadgodzinami, zasobami i utalentowanymi pracownikami, by wspomóc walkę z wirusem. Na początku miesiąca podobną akcję ogłosiła firma Sharp, która przekształciła jedną z fabryk telewizorów w miejsce produkcji maseczek. Cóż, z jednej strony świetny marketing, ale wydaje się, że zwyczajnie wszyscy chcieliby, żeby wszystko wróciło do normy.

