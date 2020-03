Netflix odpowiada na prośbę Komisji Europejskiej i ogranicza bitrate [aktualizacja]

News

Maria Wawrzyniak ,

AKTUALIZACJA: Okazuje się, że zaszło drobne nieporozumienie, a jedyne, co wprowadza Netflix, to pewne ograniczenia w bitrate, aby odciążyć europejskie połączenia internetowe. Samo obniżenie bitrate’u nie w każdym przypadku będzie oznaczać równoczesne obniżenie jakości wideo. Otrzymaliśmy również oficjalną wiadomość, która brzmi:

Po rozmowach między komisarzem Thierry'm Bretonem i Reedem Hastingsem – i biorąc pod uwagę nadzwyczajne wyzwania związane z koronawirusem – Netflix zdecydował o rozpoczęciu redukcji bit rate we wszystkich naszych przesyłach danych w Europie. Szacujemy, że ograniczy to ruch związany z serwisem Netflix w sieciach europejskich o około 25%, zapewniając jednocześnie dobrą jakość usług dla naszych użytkowników.

ORYGINALNA WIADOMOŚĆ: Przedstawiciele platformy streamingowej Netflix poinformowali, że przez najbliższe trzydzieści dni ograniczy jakość transmisji strumieniowej dla użytkowników serwisu w Europie, aby zachować przepustowość w czasie kryzysu związanego przez pandemię koronawirusa SARS-COV-2. Jest to odpowiedź na prośbę Komisji Europejskiej, która zaznaczyła, że choć praca zdalna oraz strumieniowy przesył danych to niezwykle pomocne rozwiązania w obliczu obecnej sytuacji na całym świecie, tak nadmierne korzystanie z tych technologii prowadzi do znaczącego przeciążenia internetowej infrastruktury. Wszystko zaczęło się od pewnego wpisu na Twitterze, w którym Thierry Breton, sprawujący funkcję komisarza do spraw rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, poinformował o odbyciu ważnej rozmowy z prezesem Netfliksa, Reedem Hastingsem. Po krótkim oświadczeniu Netfliksa pozostaje jedynak pytanie, co z klientami (czy raczej pieniędzmi klientów), którzy specjalnie płacą więcej za jakość HD lub 4K – na ten moment platforma nie potwierdziła, jak (i czy w ogóle) zamierza w tej sprawie zareagować. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż Netflix ma oferować jakość SD jedynie w wybranych godzinach, gdy zużycie sieci jest największe, korporacja może w ten sposób obronić się przed decyzją w sprawie zmiany ceny abonamentu.

