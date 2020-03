News

LM ,

Studio Colossal Order nie ustaje w popremierowym rozwoju popularnego city-buildera. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sunset Harbor do Cities: Skylines na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Jeśli należycie do miłośników city-buildera Cities: Skylines, to zapewne cieszy Was fakt, że wydaniem tytułu zajęła się firma Paradox Interactive. Ta ogłosiła właśnie kolejny obszerny dodatek do rzeczonej produkcji – Sunset Harbor. Dziewiąty dodatek do wydanej w 2015 roku strategii ukaże się jeszcze w tym miesiącu – datę premiery Sunset Harbor na PC, PlayStation 4 i Xbox One zaplanowano na 26 marca. Zainteresowani powinni przygotować się na wydatek rzędu 15 euro, czyli około 70 złotych. Poniżej zwiastun rozszerzenia i pierwsze screeny.

Cities: Skylines z dodatkiem Sunset Harbor pozwoli nam stworzyć własne miasto nad zatoką. W tym celu otrzymamy pięć nowych map, które zagwarantują odpowiednie położenie dla nowego miasta, a także powiązane bezpośrednio z tym rybołówstwo. Obok tego twórcy postanowili rozbudować mechaniki związane z uzdatnianiem wody czy zarządzaniem odpadami. Przy okazji pojawią się też liczne poprawki w działaniu komunikacji miejskiej – do autobusów dołączą trolejbusy oraz linie nadziemnego metra, pomiędzy którymi mieszkańcy będą przesiadać się w specjalnych centralach komunikacyjnych. Malownicze krajobrazy miasta nad zatoką będzie można podziwiać z pokładów śmigłowców i samolotów pasażerskich.



Cities: Skylines zadebiutowało na PC w marcu 2015 roku. W 2017 roku gra doczekała się wydania na PlayStation 4 oraz Xbox One, a następnie trafiła również na Nintendo Switch.

gallery:13763

https://www.youtube.com/watch?v=Q5J9DrVruoU

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl