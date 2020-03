Captain Tsubasa: Rise of New Champions na nowym zwiastunie fabularnym

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawił się nowy zwiastun prezentujący grę Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a dokładniej jej tryb fabularny – Episode: New Hero.

Dzisiaj na oficjalnym kanale europejskiego oddziału BANDAI NAMCO Entertainment pojawił się kolejny materiał z nadchodzącej produkcji Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, w którym twórcy zaprezentowali nam tryb Episode: New Hero. Będziemy mogli stworzyć zupełnie nowego, własnego bohatera, którym następnie dołączymy do jednej z trzech prestiżowych szkół: Furano Middle School z Hokkaido, Toho Academy z Tokio oraz Musashi Middle School. Wszystkie szczegóły na temat trybu poznaliśmy jeszcze na początku bieżącego miesiąca, jednak dopiero dzisiaj dostaliśmy prezentację w innej – w tym przypadku filmowej – postaci. Jak to wygląda? Całkiem interesująco, ale ostatecznie, tak czy siak, wszystko zależy od osobistych preferencji. Choć źle na pewno nie jest. Zresztą, najlepiej będzie, jak dacie znać w komentarzach!

https://youtu.be/VzEKPZpLY6k

Przypomnijmy na koniec, że Captain Tsubasa: Rise of New Champions ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch. Na ten moment nie podano jeszcze dokładnej daty premiery – jak tylko się to zmieni, możecie spodziewać się stosownej informacji na naszej stronie!

