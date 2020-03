Wersja demonstracyjna Resident Evil 3 jest już dostępna do pobrania

News

Maria Wawrzyniak ,

Capcom postanowiło udostępnić wersje demonstracyjne Resident Evil 3 Remake dla wszystkich zainteresowanych – demo możemy więc pobrać na komputerach osobistych na platformie Steam, na konsolach PlayStation 4, a także na Xboksie One. Warto zaznaczyć, że tym razem nie ograniczają nas żadne limity czasowe. Mamy do czynienia po prostu z osobno wydzielonym fragmentem z początku gry, który możemy przechodzić tyle razy, ile nam się podoba. Ponadto twórcy umożliwili nam pobranie klienta beta dla trybu kooperacyjnego, czyli sieciowego dodatku Resident Evil: Resistance. Otwarte beta-testy rozpoczną się 27 marca bieżącego roku i potrwają do 3 kwietnia. Przypomnijmy jeszcze, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W grze będzie dostępny oddzielny moduł wieloosobowy o nazwie Resident Evil: Resistance, który wcześniej nazywano Project Resistance.

