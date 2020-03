Watch Dogs i The Stanley Parable od dziś za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 16:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Watch Dogs oraz The Stanley Parable – gry będą dostępne do 26 marca, najprawdopodobniej również do godziny 16:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać Figment oraz Tormentor x Punisher!

Watch Dogs to trzecioosobowa przygodówka akcji od studia Ubisoft, która zadebiutowała 27 maja 2014 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One i PlayStation 4. W listopadzie pojawiła się również na WiiU. Gra zabiera nas do Chicago znajdującego się aktualnie pod kontrolą Centralnego Systemu Operacyjnego (CtOS), który inwigiluje obywateli do granic możliwości. Główny bohater, Aiden Pearce, z jednej strony próbuje z systemem walczyć, a z drugiej szuka zemsty za śmierć swojej siostrzenicy. Naszym głównym zadaniem jest więc eksplorowanie miasta oraz realizowanie kolejnych zadań, które przybliżają nas do osiągnięcia celu.

The Stanley Parable to – pod względem klimatu, nie gatunku – zupełnie inna produkcja. Mamy bowiem do czynienia z narracyjną przygodówką opowiadającą o tytułowym Stanleyu, pracującego w wielkiej korporacji osobnika z numerem 427, którego stanowisko właściwie nigdy nie zostaje do końca wytłumaczone. Wiemy jedynie, że naszym głównym zadaniem jest wykonywanie poleceń wyświetlanych na ekranie komputera – gdy jednak pewnego dnia polecenia się nie pojawiają, bohater opuszcza własne biuro i rozpoczyna podróż po budynku. Nic więcej nie zdradzimy, bo to zepsułoby całą zabawę.

