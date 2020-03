Microsoft prezentuje nowe tytuły nadchodzące do Xbox Game Pass oraz program Xbox Game Pass Ultimate Perks

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym blogu Xbox Wire pojawił się wczoraj wpis informujący o Xbox Game Pass Ultimate Perks, czyli nowym programie skierowanym do posiadaczy subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Członkowie mogą liczyć w tym przypadku na dodatkową zawartość, jak na przykład dodatki do wcześniej wydanych w usłudze tytułów. Przedstawiciele firmy Microsoft poinformowali również, jakie tytuły wejdą w pierwszej kolejności do grupy gier objętych programem Ultimate Perks i będzie to Phantasy Star Online 2, World of Tanks: Mercenaries, Sea of Thieves oraz SMITE. Przy okazji podano również listę tytułów, które pojawią się w marcu w ofercie Xbox Game Pass. Wszystkie informacje odnośnie szczegółów na temat nowego programu, jak i poszerzeniu oferty zwykłej subskrypcji, znajdziecie pod tym adresem. Zainteresowanych zapraszamy również do naszej wczorajszej wiadomości, gdzie informujemy, jakie gry już niedługo z usługi zostaną usunięte.

Xbox Game Pass na PC

Astrologaster

Bleeding Edge – Xbox Play Anywhere

Power Rangers: Battle for the Grid

The Surge 2

Xbox Game Pass na konsole

19 marca – Ace Combat 7: Skies Unknown

19 marca – Kona

19 marca – The Surge 2 (Xbox One X Enhanced)

24 marca – Bleeding Edge (Xbox One X Enhanced/Xbox Play Anywhere)

26 marca – Power Rangers: Battle for the Grid

