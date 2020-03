News

LM ,

Jeszcze w 2018 roku dowiedzieliśmy się, że odpowiedzialne za grę No Man’s Sky studio Hello Games obok popremierowego wsparcia dla rzeczonej produkcji pracuje również nad przygodówką The last Campfire. Sporo wody w rzece upłynęło, ale twórcy postanowili powrócić do tematu i przy okazji wczorajszego pokazu Nintendo ujawnili nowe szczegóły projektu. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że ogłoszona wcześniej na pecety produkcja ukaże się również na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, a jej rynkowy debiut zaplanowano na lato tego roku.



The Last Campfire przeniesie nas do tajemniczej krainy, gdzie czeka nas przygoda z dużym naciskiem na linię fabularną oraz pomniejsze zagadki środowiskowe. Całość nie będzie szczególnie rozbudowana, a twórcy postawili na kreatywną narrację i unikalny klimat. Tytuł skierowany raczej do fanów artystycznych indyczków, ale być może dzięki atrakcyjnej cenie znajdzie oddane grono fanów.

https://www.youtube.com/watch?v=3P2KXtrGuxA&feature=emb_title

