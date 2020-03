News

Jeśli wciąż nie znaleźliście wystarczająco wiele powodów, by podczas pandemii pozostać w domu, to mamy dla Was propozycję bezpośrednio od twórców dynamicznej sieciowej strzelaniny Goat of Duty. Twórcy postanowili namówić graczy do wspólnego spędzania czasu przed monitorem, oferując darmowe egzemplarze rzeczonej produkcji. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do konta Steam, a następnie przypisać grę do biblioteki na stałe. Akcja dobiegnie końca 31 marca o godzinie 19:00 czasu polskiego, więc macie jeszcze sporo czasu.



Przy okazji twórcy zapowiedzieli, że zamierzają wcielić się w zmutowane kozy, by razem z graczami spędzać czas na serwerach Goat of Duty. Po dodatkowe szczegóły odsyłamy na oficjalny kanał gry na Discordzie, gdzie znajdziecie m.in. harmonogram akcji.



Goat of Duty od lipca minionego roku jest dostępne w katalogu Steam Early Access.

https://www.youtube.com/watch?v=txnpLUuOIEM

