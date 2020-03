News

LM ,

Paradox Interactive wydało kolejny dodatek do strategii Stellaris z 2016 roku. Zobacz premierowy zwiastun i poznaj szczegóły rozszerzenia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeszcze dziś na serwerach platformy Steam pojawi się najnowsze rozszerzenie do wydanej w 2016 roku strategii Stellaris. Dodatek zatytułowany Federations oferuje szereg nowych mechanizmów, które pozwolą nam ugruntować naszą dominację w galaktyce, bez podjęcia jakichkolwiek działań militarnych. Zyskuj wpływy i manipuluj głosami w federacji, tak by budować swoją potęgę, korzystając wyłącznie z działań dyplomatycznych. Pakiet jeszcze dziś trafi na PC, ale na razie nie wiemy, kiedy trafi na ręce miłośników konsolowego wydania strategii. Zainteresowani powinni przygotować się na wydatek rzędu 72 złotych. Poniżej premierowy zwiastun rozszerzenia.



Stellaris zadebiutowało na PC w maju 2016 roku, a w minionym roku doczekało się również wydania na PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=MEInzAvnzjQ

