Dobre wieści dla wszystkich, których uwagę przykuło zmierzające na pecety MMORPG zatytułowane New World. W najnowszym odcinku dziennika deweloperskiego ekipa z Amazon Game Studios postanowiła rzucić nieco światła na zaprojektowany z myślą o rzeczonej produkcji system walki. Ten już wcześniej doczekał się bezpośrednich porównań do modelu starć z gier Dark Souls, ale znajdzie się tutaj kilka istotnych różnic.



Okazuje się, że twórcy nie chcieli stawiać przed nami wymogu wyboru klasy jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki. Ich rolę odgrywa zatem używany przez nas oręż, który zaoferuje poziomy wtajemniczenia i związane z nimi drzewka umiejętności. Całość przygotowano tak, by gracze mieli sporo swobody w kreowaniu buildu postaci. Jednocześnie same starcia będą bazować przede wszystkim na naszej zręczności i znajomości poszczególnych ataków u przeciwników. Poszczególne elementy uzbrojenia i związane z nimi zagrania zaprezentowano na załączonym poniżej materiale.



New World zmierza wyłącznie na PC z datą premiery wyznaczoną na maj. Tytuł przeniesie nas do alternatywnej wersji XVII wieku, by rzucić nas w wir walki pomiędzy strażnikami magicznego surowca a pretendującymi do przejęcia zasobów kolonistami.

https://www.youtube.com/watch?v=ycNloaYVdO0

