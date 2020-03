Grupa uczniów z Japonii zorganizowała własne zakończenie roku szkolnego... w Minecrafcie

News

Maria Wawrzyniak ,

W wielu krajach na całym świecie zamknięto szkoły, stąd wiele dzieci zwyczajnie nie będzie mogło wziąć udziału w ceremoniach świętujących zakończenie nauki w danej placówce, czy to mowa o podstawówce, czy o liceum. Grupa japońskich uczniów postanowiła więc zorganizować własne zakończenie szkoły – w Minecrafcie. Jeden z japońskich YouTuberów pomógł w stworzeniu mapy przedstawiającej szkolną salę, gdzie następne dzieci zebrały się na jednym serwerze, aby przeprowadzić uroczystość. Była to inicjatywa uczniów – ich nauczyciele nie mają z tą sytuacją absolutnie nic wspólnego. Na mapie nie zabrakło miejsc dla uczniów oraz gości, a także rodziców. I chociaż były one puste, dzieciom w niczym to jednak nie przeszkadzało. Jak przyznaje ojciec jednego z uczestnika wirtualnej ceremonii, dzieci bawiły się świetnie.

https://youtu.be/_3R3czbmkbk

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis