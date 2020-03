News

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników serii Half-Life, to z pewnością słyszeliście o zapoczątkowanym jeszcze w 2017 roku projekcie Borealis. Ujawniony przez Marca Laidlawa scenariusz dla nigdy nie zrealizowanego Half-Life 2 Episode 3 doczeka się specjalnej fanowskiej adaptacji, nad którą obecnie pracuje przeszło 80 osób. Do zwieńczenia prac nad tytułem wciąż daleka droga, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy poważnie podchodzą do projektu i systemów, których nie może w niej zabraknąć.

Na oficjalnym kanale Project Borealis opublikowano nowy materiał wideo, na którym twórcy prezentują działanie zaprojektowanej przez siebie fizyki, na obiekty wprawione w ruch. Mamy tu pokaz m.in. rozrzucanych po wybuchu cząsteczek i działanie wiatru na płatki śniegu. Całość wygląda doprawdy imponująco, więc pozostaje jedynie trzymać kciuki za dalszy rozwój projektu i wypatrywać wciąż odległej daty premiery finalnej wersji. Miłośników fanowskiej twórczości możemy jedynie odesłać na Steam, gdzie znajdą premierowe wydanie remake’u pierwszego Half-Life - Black Mesa.



Tymczasem dla speców od silnika graficznego Unreal Engine 4 znajdzie się miejsce w szeregach twórców Project Borealis. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie przedsięwzięcia.



Przy okazji warto wspomnieć, że już lada dzień na rynku pojawi się Half-Life: Alyx. Tytuł skierowany jest wyłącznie na PC z goglami VR, ale może stanowić nowe otwarcie dla marki, którego od dawna wyczekiwaliśmy. Alyx zadebiutuje już 23 marca.

https://www.youtube.com/watch?v=ykKhmHTBSk4&feature=emb_title

