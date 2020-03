Wyciekły informacje o Intel Core i5-10400 - czy AMD ma się czego obawiać?

News

Paweł Rudy ,

O tym, że Intel jest w kiepskiej sytuacji na rynku gamingowym, wszyscy już wiedzą. Wysokie ceny, problemy z dostępnością produktów czy wreszcie bardzo konkurencyjna architektura Zen 2 od AMD, to wszystko są kłopoty, z którymi Niebiescy muszą się ścierać od ładnych parunastu miesięcy.

Dziesiąta generacja o nazwie Comet Lake-S miała trochę odmienić ten stan rzeczy, jednak już jakiś czas temu okazało się, że będzie oparta o ten sam, 14-nanometrowy proces produkcyjny, co jej poprzedniczka. Czy dodanie HyperThreading do wszystkich jednostek w linii i poszerzenie L3 cache przy zachowaniu cen wystarczy, by przekabacić część konsumentów?

Myślę, że tak, bo Intel ma bardzo silną bazę fanów, którzy czekali na coś, co będzie można bez wstydu kupić. Intel Core i5-10400 ma potencjał na wypełnienie ich potrzeb, jednak wybór tego procesora będzie łączył się z koniecznością kupienia nowej płyty głównej. Oprócz tego potwierdza się też parę innych jednostek, co dosadnie pokazuje NDA, które wyciekło w ciągu ostatnich dni.

W skróconej informacji pojawiły się także daty embarga, sięgające od 13 kwietnia do 26 czerwca, co oznacza, że w tym terminie możemy spodziewać się nowych procesorów od Intel. Tak szerokie widełki nie napawają mnie jednak optymizmem, bo na pewno nie są jedynie podyktowane ludzkim malware, które przetacza się przez świat.

Co do samego Intel Core i5-10400, jego bazowy zegar to 2,9 GHz, a maksymalne Turbo sięga 4,3 GHz. Nie jest to zły wynik, szczególnie przy 12 wątkach, jednak konieczność zakupu nowej płyty głównej może zabić jego opłacalność dla osób, które do ulepszenia podchodzą z AM4 pod maską. Pomimo faktu, że nawet do 13 kwietnia został praktycznie miesiąc, AMD i tak zarządziło obniżki na swoje procesory, oparte o najnowsze Zen. Na przecenę nie trafił tylko AMD Ryzen 9 3950X, ale jest to wyjątkowy procesor, który trudno się produkuje.

Czy AMD ma się czego obawiać w 2020 roku na rynku CPU?

Prawda, którą zweryfikował rynek, jest taka, że na dzisiaj AMD jest po prostu lepsze, tańsze i przyjaźniejsze, jeżeli chodzi o procesory. Intel nie jest w stanie z obecnymi cenami walczyć jak równy z równym o rynek graczy. Oliwy do ognia dolewają plotki o tym, że Comet Lake nie jest ostatnią generacją, wypuszczoną na wysłużonych 14-nanometrach, co potęguje irytacje użytkowników, szczególnie gdy sztucznie wymusza się na nich zmianę płyty głównej.