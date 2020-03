World of Tanks z darmową przepustką bitewną – mnóstwo atrakcji, nagród i wyzwań

News

Maria Wawrzyniak ,

Do darmowej gry World of Tanks już niedługo zawita przepustka bitewna, która umożliwi graczom zdobycie wielu interesujących nagród.

Zgodnie z opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej gry World of Tanks notką, twórcy ze studia Wargaming zdecydowali się wprowadzić do produkcji darmową przepustkę bitewną, w ramach której gracze będą mieli okazję spróbować swoich sił w licznych wyzwaniach i tym samym zdobyć sporo ciekawych nagród. Wczoraj, czyli 12 marca bieżącego roku rozpoczął się pierwszy sezon, który potrwa aż do 10 czerwca. Jak dołączyć do zabawy? Wystarczy walczyć pojazdami co najmniej szóstego poziomu we wszystkich trybach bitew losowych (poza Wielką Bitwą), gromadząc tym sposobem punkty i zdobywając nagrody.

Punkty są z kolei nagrodami za sam udział w bitwie – za zwycięstwo otrzymacie siedem punktów, czyli wtedy, gdy znajdziecie się w pierwszej trójce najlepszych graczy w drużynie pod względem doświadczenia. Pięć punktów dostaniecie za znalezienie się w pierwszej dziesiątce. Jeśli przegracie lub będzie remis, dostaniecie pięć punktów za bycie w pierwszej trójce i trzy za bycie w pierwszej dziesiątce. Jeśli zajmiemy miejsca od 11 w dół, nie dostajemy żadnych punktów – ale również nie tracimy tych, które już mamy!

https://youtu.be/Wn4wBU3XB70

Twórcy obiecują unikalne pojazdy w każdym kolejnym sezonie. Przepustka została podzielona na aż 45 etapów głównych, po których ukończeniu czeka 100 poziomów elitarnych. Za ukończenie każdego z nich dostajemy zróżnicowane nagrody – wliczając w to chociażby dni konta premium, dodatkowe kredyty czy modyfikatory do czołgów. Oprócz tego po ukończeniu pierwszych 45 etapów gracze będą mogli zgarnąć jeden ze specjalnych stylów 3D dla czołgów Super Conqueror lub Obiekt 277, a także dowódcę z trzema umiejętnościami. Podkreślamy, że przepustka oraz wszelkie korzyści z nią związane nie równają się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów – są dostępne dla każdego gracza, który posiada czołgi na poziomie szóstym lub wyższym. Twórcy dodali jednak, że w grze pojawi się także wersja premium przepustki. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że World of Tanks zadebiutowało 12 sierpnia 2010 roku na komputerach osobistych.

