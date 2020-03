Jak grać w Pokemon GO! podczas kwarantanny?

News

Adam "Harpen" Berlik ,

1 Pokecoins wystarczy, by kupić 30 Incense’ów. Tak „uzbrojeni” możemy odizolować się od świata i łapać stworki w domowym zaciszu.

W sklepie Pokemon GO! pojawiła się naprawdę ciekawa promocja, którą firma Niantic zorganizowała po to, by zatrzymać wszystkich trenerów Pokemon w domach. Od teraz każdy może zakupić aż 30 Incense’ów za symbolicznego Pokecoinsa. Dzięki temu nie musimy rezygnować z łapania stworków, bo możemy grać bez obaw, że zarazimy się kogoś koronawirusem.

Mało? Zmieniono również działanie inkubatorów – musimy przebyć dwukrotnie mniejszy dystans, by wykluć Pokemona z jajka. Ze wszystkich PokeStopów wypada też większa liczba prezentów, którymi możemy obdarować pozostałych graczy. Na koniec dodajmy, że odwołano wszystkie nadchodzące wydarzenia, w tym zaplanowany na 15 marca Abra Community Day.

Warto pochwalić decyzje Niantic. W momencie, gdy szkoły są zamknięte, a wszystkie imprezy masowe odwołano, wiele osób mogłoby planować wycieczki po mieście celem kolekcjonowania rozmaitych stworków. Problem w tym, że podczas takich wypraw nietrudno o złapanie infekcji.