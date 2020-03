Trzy gry za darmo w Epic Games Store, za tydzień dostępne będą Watch Dogs i The Stanley Parable!

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 16:00 (gry zostały z jakiegoś powodu udostępnione godzinę wcześniej) możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike oraz Mutazione – wszystkie trzy gry będą dostępne do 19 lutego, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień 19 marca z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać Watch Dogs oraz The Stanley Parable!

Anodyne 2: Return to Dust to przygodowa gra akcji z elementami platformówki i RPG-a, za której stworzenie odpowiada studio Analgesic Productions. I chociaż w teorii jest to kontynuacja Anodyne z 2013 roku, tak historia opowiedziana w drugiej części nie jest powiązana z fabułą pierwszej odsłony. Trafiamy na wyspę New Theland, której mieszkańcy padli ofiarą dziwnej plagi – substancja znana szerzej jako Nano Dust całkowicie zaburza ich emocje. My natomiast wcielamy się w bohaterkę o imieniu Nova, która jako Nano Cleaner zajmuje się poszukiwaniem zarażonych, aby przeniknąć do ich ciał w celu usunięcia wspomnianej substancji. Rozgrywka skupia się głównie na eksploracji wyspy – co ciekawe, prócz standardowego sposobu poruszania się, czyli chodzenia, nasza bohaterka może również zmienić się w samochód. Kiedy zaś przenikniemy do czyjegoś organizmu, wszystko rozgrywa się z lotu ptaka, a naszym zadaniem jest wówczas walka z przeciwnikami podczas przemierzania lochów i usuwania pyłu.

A Short Hike to również przygodówka, tyle ze opracowana przez niezależnego dewelopera Adama Robinsona-Yu. Akcja toczy się tutaj w krajobrazowym parku położonym u podnóża góry znanej jako Jastrzębi Szczyt (Hawk Peak). Główna bohaterka, ptak o imieniu Claire, przebywa we wspomnianym parku na wakacjach razem ze swoją ciocią i postanawia wspiąć się na wierzchołek Jastrzębiego Szczytu, aby móc skontaktować się ze swoją mamą. Droga nie należy jednak do najłatwiejszych. Przemierzamy malowniczy mark, stopniowo wspinając się coraz wyżej i wyżej. Na szlaku spotykamy co jakiś czas turystów, z którymi możemy wejść w interakcję.

Mutazione to także gra przygodowa, przy której produkcji twórcy – niezależne duńskie studio Die Gute Fabrik – inspirowali się takimi serialami, jak Miasteczko Twin Peaks czy Zagubieni. Przenosimy się tropikalnego ośrodka wypoczynkowego, który sto lat temu stał się ofiarą uderzenia meteorytu znanego jako Księżycowy Smok (Moon Dragon). Wszyscy ci, którym udało się przeżyć, muszą teraz żyć w odosobnieniu, bowiem ich ciała uległy przedziwnym mutacjom – główną bohaterką Mutazione jest natomiast Kai, która przybyła do wspomnianego miejsca, aby odwiedzić swojego ciężko chorego dziadka Nonno. Spędza w ośrodku tydzień, pomagając swojemu krewnemu, jednak po drodze odkrywa najróżniejsze sekrety zmutowanej społeczności zamieszkującej okolice.

