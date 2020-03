Zobacz jak wyglądałaby gra Dead Space w rzucie izometrycznym

News

Adam "Harpen" Berlik ,

Dead Space to trzecioosobowy survival horror z 2008 roku, który został stworzony przez studio Visceral Games i wydany dzięki firmie Electronic Arts. Produkcja do dziś uważana jest za jednego z najlepszych przedstawicieli wspomnianego gatunku, więc nic dziwnego, że firma The Brotherhood postanowiła sprawdzić, jak prezentowałaby się gra w rzucie izometrycznym.

Bazując na technologii wykorzystanej w grach STASIS oraz Beautiful Desolation stworzono powyższą grafikę przedstawiającą Dead Space w zupełnie innej perspektywie. Patrząc na dołączony obrazek możemy tylko żałować, że izometryczna odsłona tej świetnej gry nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Warto również rzucić okiem na dodatkowe obrazki ukazujące inne dzieła The Brotherhood. Izometryczny Mass Effect? Doom? A może Zelda? Koniecznie sprawdźcie.