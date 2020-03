News

Ważne doniesienia dla fanów wirtualnej jazdy na deskorolce. Punkowy zespół The Death Set pokusił się o przeciek związany z dalszymi losami serii gier Tony Hawk’s Pro Skater. Zgodnie z informacji opublikowanymi przez kapelę, aż pięć jej utworów pojawi się w nadchodzącej odsłonie cyklu. Ta ma trafić na rynek jeszcze w tym roku. Oczywiście jak to z przeciekami bywa, wiadomość błyskawicznie zniknęła z profilu zespołu, ale nie było mowy, by zaginęła. Najnowsze pogłoski łączą się bezpośrednio z komentarzem Lizzie Armato, która w minionym roku wspomniała, że pojawi się w kolejnej grze sygnowanej nazwiskiem skateboardzisty.



Wygląda na to, że nawet jeśli Tony Hawk oficjalnie zakończył współpracę z Activision w 2015 roku, to firma wciąż widzi zapotrzebowanie na zręcznościowe gry z deskorolkami w roli głównej. Niestety nie mamy gwarancji, że przywołane tu rewelacje nie okażą się kolejnym tytułem skierowanym wyłącznie na platformy mobilne.



Ostatnią pełnoprawną odsłoną cyklu jest wydane w 2015 roku Tony Hawk’s Pro Skater 5, które trafiło na konsole PlayStation i Xbox. Tytuł rzucił cień na dorobek całej serii, nie trafiając ani w gusta krytyków, ani graczy. Wystarczy wspomnieć, że średnia ocen tytułu oscyluje wokół 30 punktów na Metacritic, podczas gdy poprzednie części dobijały do górnej granicy skali ocen.



Czekacie na nowe Tony Hawk’s Pro Skater?

https://www.youtube.com/watch?v=05x2gGngJac

