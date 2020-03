Oparte na fabule gry single-player filarem PlayStation 5 - zapewnia Sony

News

Uncharted 4: Kres złodzieja, Bloodborne, God of War, Marvel’s Spider-man, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us – to jedne z najwyżej ocenionych gier na PlayStation 4 i w ogóle obecnej generacji konsol. Łączy je również to, że są nastawione na zabawę w trybie single-player. Tytuły te przynosiły swojemu wydawcy także spore dochody ze sprzedaży. Nie dziwi więc, że Sony po nastaniu ery PlayStation 5 nadal pragnie inwestować w pozycje dla pojedynczego użytkownika.

- Zależy nam na sprzęcie, równie mocno jak w przeszłości. Zależy nam również na wysokiej jakości exclusive’ach, na bazujących na narracji grach single-player – mówi na łamach Videogamera Hermen Hulst, szef PlayStation Worldwide Studios. – Jednocześnie zamierzamy być otwarci na eksperymenty, na nowe pomysły. Chcemy spróbować różnych rzeczy i sprawdzić, które się przyjmą. Uważam, że to również jest zakorzenione w DNA Worldwide Studios – dodaje.

Premiera PlayStation 5 przewidziana jest na końcówkę tego roku.

