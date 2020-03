News

Okazuje się, że wśród ogólnej rynkowej posuchy przedstawiciele mediów tłumnie ruszyli do feudalnej Japonii splugawionej krainą Yokai. Nawet jeśli do premiery Nioh 2 na PlayStation 4 pozostało jeszcze kilka dni, to w sieci pojawiło się już niemal 50 recenzji tytułu, które przekonują, że szykuje się kolejna solidny propozycja dla miłośników formuły soulslike. Na tę chwilę średnia ocen Nioh 2 w serwisie Metacritic wynosi 86 punktów, a najniższa wystawiona przez recenzentów nota to 75/100. Ideał? Niekoniecznie.



Krytycy docenili nowe podejście do rozgrywki oraz nieco bardziej zróżnicowane mechaniki. Na pierwszy plan wysuwa się tu oczywiście możliwość przemiany w demona Yokai, co znacznie zwiększa nasz potencjał bojowy, ale ostatecznie nie znajdziecie w Nioh 2 zbyt wielu innowacji. Zarówno pod względem technologii, jak i oprawy fabularnej, całość jest bardzo zbliżona do wszystkiego, co Team Ninja zaprezentowało nam już w pierwszym Nioh. Dodatkowo deweloperom nie udało się wyplenić pomniejszych bolączek znanych już z oryginału – m.in. dziwnej pracy kamery. Kontynuacja z pewnością przypadnie do gustu fanom pierwowzoru, ale jeśli odbiliście się od wydanej w 2017 roku produkcji, to zapewne nie macie tutaj czego szukać.



Nioh 2 zadebiutuje już 13 marca wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Poniżej przykładowe noty.

Wccftech – 96/100;

– 96/100; IGN – 9/10;

– 9/10; GamesRadar – 9/10;

– 9/10; Destructoid – 9/10;

– 9/10; Game Informer – 85/100;

– 85/100; Shacknews – 8/10;

– 8/10; Eurogamer Italy – 8/10;

– 8/10; 3DJuegos – 75/100.

https://www.youtube.com/watch?v=fFDnUkiZQZ0

