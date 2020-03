Australia zdecydowała się pozwać Facebooka, kara może sięgnąć nawet 529 miliardów dolarów australijskich

Tech

Office of the Australian Information Commissioner (OIAC) pozwało Facebooka za aferę związaną z Cambridge Analytica – kara może sięgać nawet 520 milionów dol. australijskich.

Jak donosi serwis Tech Crunch, australijski organ odpowiedzialny za nadzorowanie prywatności obywateli Australii – Office of the Australian Information Commissioner (OIAC) – zdecydował się pozwać Facebooka w związku z aferą Cambridge Analytica. Koncern został oskarżony o dopuszczenie się zaniedbania wobec 311 074 użytkowników, których dane znalazły się w przecieku z marca 2018 roku. Co więcej, każdy pojedynczy przypadek może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości 1,7 miliona dolarów australijskich, więc łącznie możemy mówić równie dobrze o kwocie wysokości 529 miliardów dolarów australijskich, czyli ponad 1,3 biliona (biliona!) złotych.

Dane wspomnianych użytkowników zostały bowiem przekazane między innymi firmie GSR, która odpowiada za aplikację This is Your Digital Life. Następnie były one nielegalnie wykorzystywane między innymi w różnych kampaniach politycznych, jak chociaż w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

