Warfarme świętuje siódme urodziny, gracze mają okazję zgarnąć sporo prezentów

Maria Wawrzyniak ,

Nam też ciężko w to uwierzyć, ale Warframe obchodzi w tym miesiącu swoje siódme urodziny. Gra zadebiutowała 25 marca 2013 na pecetach, w późniejszych latach pojawiając się także na pozostałych platformach. Z tej okazji twórcy ze studia Digital Extremes postanowili urządzić wielkie świętowanie, w ramach którego gracze przez cały miesiąc będą mogli odbierać różne prezenty w postaci specjalnych zbroi. Od 6 do 9 marca można było odebrać Dex Furis, później od 13 do 16 marca prezentem będzie Dex Dakra, następnie od 20 do 23 marca Dex Sybaris i na końcu od 27 do 30 marca będziemy mogli odebrać zbroję Excalibur Dex. Do tego dochodzi kilka innych elementów kosmetycznych i skórek. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

https://youtu.be/Uw1x2bVqpHI

